Ecco il Pullman Azzurro La Stradale a Cinigiano

Ha fatto tappa anche a Cinigiano il pullman azzurro della Polizia stradale. Si è parlato di sicurezza stradale in genere ma soprattutto di uso e abuso di alcool e droghe, con i poliziotti che hanno illustrato i pericoli del mettersi alla guida sotto il loro effetto a un pubblico di tutte le età, che ha seguito con particolare attenzione e interesse quello che gli agenti hanno spiegato loro. Con l’obiettivo, poi, di rendere ancora maggiore consapevolezza a chi stava ascoltando, la platea è stata coinvolta in un esperimento, capace di fare provare, in concreto, cosa succede quando si guida alterati: mediante degli appositi occhiali che distorcono il campo visivo, infatti, alcuni volontari sono stati fatti camminare lungo un percorso, che, pur diritto e pianeggiante nella realtà, è apparso loro impervio ai limite dell’impraticabile. Ancora una volta la Polizia stradale si spende profusamente in continui sforzi, rafforzando la presenza sul territorio e avvicinandosi sempre di più alla gente.