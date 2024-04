Ecco il progetto "Oleosanber" . Firma dell’accordo di comunità

Oggi alle 18 nella sala consiliare del Comune di Seggiano viene presentato il progetto "Oleosanber" con la firma dell’accordo di comunità. Il progetto di rigenerazione della comunità di Seggiano fa parte del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014/2020 – Strategie integrate di sviluppo locale del Gal Far Maremma e coinvolge il Comune di Seggiano, la Proloco, la Fondazione Le Radici di Seggiano, la cooperativa di produttori La Seggianese, il Consorzio di Tutela Olio Seggiano Dop, la società di comunicazione C & P Adver Effigi, lo studio di consulenze agricole, forestali e ambientali Agricis. L’appuntamento è utile per presentare l’accordo di comunità "Oleosanber" e a illustrarlo saranno in primo luogo il sindaco di Seggiano, Daniele Rossi e il presidente del Consorzio Olio Seggiano Dop, Luciano Gigliotti. Il dottor Giovanni Alessandri, dello studio Agricis, prenderà la parola per entrare nel merito del progetto di rigenerazione "Oleosanber" mentre l’architetto Stefano Lambardi spiegherà le attività che hanno riguardato il progetto di recupero del Convento del Colombaio. Spazio infine anche alla divulgazione, a parlare di questo capitolo è stato invitato il professore Mario Papalini, titolare della C&P Adver Effigi, infine concluderà l’intervento Andrea Brogioni, del Garl Far Maremma. Per Seggiano in particolare ma per l’Amiata i generale l’incontro di oggi è l’occasione per conoscere e approfondire metodologie e strategie che attori tra lo diversi hanno messo in campo con l’obiettivo di contribuire alla rigenerazione della piccola e importante comunità seggianese.