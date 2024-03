Ecco il progetto "Agrischool, Agri is Cool". Sinergia tra scuole bilingue e università

Per fare l’albero ci vuole il seme come per fare la società ci vogliono i bambini. Presi da piccolissimi, i bambini possono diventare l’ancora di salvataggio del futuro. "Agrischool, Agri is Cool" la magia della vita dal seme alla pianta, è il progetto che ha visto più di dieci bambini fare attività didattica al Polo Universitario Grossetano insieme al docente del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena e responsabile scientifico del progetto, Giacomo Spinsanti. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra le Scuole bilingue paritarie di Grosseto e il Centro della Scienza e della Tecnica, laboratorio della Fondazione Polo Universitario congiunto con l’Università degli Studi di Siena. Finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, vede la compartecipazione dell’Università di Siena, sotto la responsabilità scientifica della professoressa Sonia Carmignani, ordinaria della cattedra di Diritto Agrario al Dipartimento di Giurisprudenza, e di quattro aziende agricole: Podere dei Fiori, Tenuta San Carlo, Tenuta di Paganico, Società Agricola Forestale. Aziende che verranno visitate dai bambini. Presenti alla giornata la professoressa Carmignati, la presidente del Polo Gabriella Papponi Morelli, l’agronomo Domenico Saraceno, la direttrice della Scuola bilingue Ambra Antonelli, l’assessore alla cultura Luca Agresti e alcune maestre della scuola materna "Il Cucciolo" e docenti universitari. "Come assessore – ha detto Agresti – sono soddisfatto del lavoro che la Fondazione Polo universitario sta portando avanti". "È – spiega Carmignani – un progetto sperimentale. Partiamo d’anticipo per preparare i cittadini del domani".

Maria Vittoria Gaviano