Ecco il Piano d’uguaglianza. L’Asl Sud Est adotta il "Gep". E’ la prima azienda sanitaria

È stato presentato oggi il Piano per l’Uguaglianza di Genere (Gep Gender Equality Plan) dell’Asl Toscana sud est. Il Gep, promosso dalla Commissione Europea e priorità del goal 5 nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sancisce l’impegno dell’azienda nel garantire pari opportunità di genere, prevenire le discriminazioni e valorizzare le persone e i loro talenti. Il Gep riconosce la "diversity" e quindi valorizza ogni contributo che possa venire dai lavoratori e dalle lavoratrici, nel senso più ampio del termine. Il piano è stato presentato dal direttore generale Antonio D’Urso e dalla dottoressa Vittoria Doretti, direttrice Area promozione ed etica della salute. "La figura del DE&I manager, - afferma il direttore Generale Antonio D’Urso, - è un’innovazione culturale determinante che la nostra Asl attiva per prima in Italia nell’ambito delle aziende sanitarie. Questa figura professionale, ha il compito di individuare, promuovere attivamente e far applicare politiche e pratiche di inclusione all’interno dell’azienda per valorizzare le diversità e garantire la convivenza armonica di tutti gli individui che compongono la forza lavoro aziendale. L’Asl Toscana sud est, - prosegue il direttore D’Urso, - si impegna affinché l’azienda sia il più possibile aperta al cambiamento e culturalmente inclusiva: la nostra volontà è quella di eliminare qualsiasi discriminazione". "Il mio primo ringraziamento, - dice Vittoria Doretti DE&I manager, - va alla squadra di collaboratori e collaboratrici che insieme a me hanno messo competenza e cuore in questo che non è solo un progetto, ma una vera e propria mission aziendale. Grazie alla Direzione per questa straordinaria opportunità di crescita, per la nomina di DE&I manager di cui sento tutta la responsabilità".