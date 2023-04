Ecco il nuovo residence Apre "Marina 35"

Si chiama "Marina 35" ed è il nuovo residence che ha visto la luce proprio in questi giorni e che verrà inaugurato in questi giorni. Domani alle 11, al cantiere in via Lungomare Garibaldi, parallelo di via della Dogana a Marina di Scarlino località Puntone, verrà effettuato il taglio del nastro della nuova struttura. L’evento inizierà alle 11 e si concluderà con un buffet all’orario pranzo, con la seguente impostazione: dalle 11 alle 11.30 i responsabili del progetto immobiliare presenteranno alla cittadinanza quello che è stato costruito nella zona. Dopodichè ci sarà lo spazio per le interviste alla stampa del nuovo gioiello che è nato nel Comune di Scarlino. Il vero e proprio taglio del nastro sarà alle ore 12 alla presenza dell’Amministrazione comunale di Scarlino che sarà presente con il primo cittadino, Francesca Travison. Dalle 12 alle 13 inizierà la grande festa con aperitivo con buffet.