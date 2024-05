Ecco il "Festival di fotografia della Costa d’Argento"

Nei locali dell’ex Polveriera Guzman si tiene oggi il Festival di fotografia della Costa d’Argento realizzato con il patrocinio del Comune di Orbetello e giunto alla sua dodicesima edizione. La kermesse fotografica aperta tutto il giorno prevede 38 opere realizzate dai fotografi finalisti del contest. "Opere di grande formato – spiegano dall’associazione Imago che organizza la kermesse – Partecipano numerosi fotografi da tutto il territorio nazionale e molte immagini sono giunte anche dall’estero". Alla mostra, sono presenti per le premiazioni finali il direttore artistico del festival fotografico ImagOrbetello, Marco Arienti e i fotografi, in rappresentanza della giuria 2024, Andrea Boccalini, Vieri Bottazzini ed Angelo Ferrillo. Della giuria, per quest’edizione 2024, hanno fatto parte anche i fotografi Francesco Cito, Eolo Perfido e Umberto Verdoliva "Ringraziamo, concludono da Imago, gli sponsor della manifestazione: Album Epoca, Gitav , Vieri Bottazzini Workshops, Eolo Perfido Studio. Un sentito ringraziamento va anche all’amministrazione comunale"

Michele Casalini