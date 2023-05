Ecco il concerto "Rococò e Italiana"

La stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" propone un concerto sul tema "Rococò e italiana". L’appuntamento è oggi alle 18, in una location d’eccezione: la Sala d’onore del Palazzo della Guardia di finanza di Grosseto. A dirigere l’ensemble sarà Cemi’i Can Deliorman, mentre Camilla Patria sarà violoncellista solista. Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Mendelssohn e Cajkovskij. Per informazioni e prenotazioni: 333 5372994 (WhatsApp). Cemi’i Can Deliorman, turco, è un acclamato e richiesto giovane direttore d’orchestra. Iniziati gli studi come violinista, si è laureato all’Università di Graz in Austria. Sempre in Austria nel 2010 ha conseguito il master in Direzione d’orchestra e ha studiato direzione di coro. Dal 2020 è direttore musicale e direttore principale della Presidential symphony orchestra, fondata nel 1826. È co-fondatore della Gedik philharmonic orchestra di Istanbul.

Dal settembre 2022 è direttore artistico dell’International new music festival di Ankara. Camilla Patria ha iniziato gli studi di violoncello al Conservatorio di Torino nel 2006, diplomandosi nel 2014 con lode. Ha proseguito gli studi a Lugano; nel 2017 ha conseguito il Master of arts in music performance e nel 2020 il diploma accademico di II livello in musica d’insieme, con lode, al Conservatorio di Torino.