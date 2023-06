Ecco il Centro "Commerciarte" Le iniziative di Ccn e Comune per animare la vita in laguna

E’ partito il progetto di valorizzazione de Centro storico cittadino voluto da Ccn e dall’assessorato comunale al Turismo. Si chiama "Centro Commerciarte", perchè vuole rilanciare le attività culturali, turistiche e commerciali dentro le antiche mura spagnole di Orbetello.

Ormai da più parti emergono richieste per valorizzare il centro storico. Paesi che vanno ristrutturati, recuperati, valorizzati per prevenire il degrado e l’abbandono e ridare vita ai borghi, ai negozi di vicinato, alla vita nei paesi a misura d’uomo.

Il progetto vede dunque lavorare insieme l’assessora Maddalena Ottali e il Ccn lagunare il cui direttivo risulta composto da Fabrizio Bellucci (presidente), Matteo Valeri, Andrea Fanteria, Francesco Avagliano, Rachele Lampredi, Fede Scarponi, Paola Loda e Simone Filippeschi.

Inaugurato ieri, il programma si chiama "I quindici giorni di arte e cultura" e andrà avanti sino al 18 giugno con una ricca kermesse di iniziative.

L’artista e direttrice di sala espositiva, Francesca De’ Medici ha organizzato la rassegna del pittore argentino Guido Sileoni, aperta sino al 18 giugno, che è stata allestita nella Sala al piano terra del Frontone di Talamone, in piazza del Duomo.

Altre opere del pittore sudamericano, poi, saranno esposte in una personale nella Galleria Orler, in Corso Italia, sempre nello stesso periodo: sono 40 le opere che sarà possibile ammirare. "Inoltre – spiega Matteo Valeri, vice presidente del Ccn –, 35 artisti orbetellani hanno risposto affermativamente ad un nostro invito ed esporre, in altrettante attività commerciali orbetellane, fra ristoranti, trattorie tipiche, negozi di abbigliamento e di artigianato, sempre fino a domenica 18".

"Sarà un modo per far rivivere Orbetello, che ne ha forte bisogno come tanti altri centri storici, che in questo periodo, insieme a questa iniziativa – dice a Maddalena Ottali –, propone una mostra d’arte moderna lungo la laguna di levante e nella sala espositiva della fortezza Spagnola, sia nei saloni interni che in quelli esterni".

