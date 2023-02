Ecco il Carnevaletto da Tre Soldi in laguna

Oggi prima sfilata in laguna per il Carnevaletto da Tre Soldi. Protagonisti i carri allegorici che, intorno alle 15, arriveranno nel centro storico con centinaia di maschere e figuranti, gruppo mascherati e bambini in maschera. Altre sfilate con i carri allegorici, sempre nel pomeriggio e nel centro di Orbetello, sono in programma domenica 19 e domenica 26. Quarta sfilata in programma domenica 5 marzo con sempre protagonisti i carri allegorici dei Rioni di Albinia, Centro Storico, Fonteblanda, Gruppo Carristi Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione. Per sabato 11 marzo è stata fissata l’ultima uscita, in notturna, con lo spettacolo finale in piazza e le premiazioni dei vincitori. Ci saranno gruppi mascherati, carri allegorici dei rioni, tanta musica e bande musicali. "Il Carnevale è un evento culturale ma anche turistico – affermano il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore Maddalena Ottali – che porta un forte afflusso di visitatori ad Orbetello in un periodo notoriamente fermo per quanto riguarda le presenze turistiche"

Fra gli eventi collaterali sono previsti lo spettacolo pirotecnico, il concorso per le maschere più belle, la sfilata del corteo storico "Duca D’Arcos", il veglione mascherato nella discoteca New Line ad Orbetello Scalo.

Sono decine e decine le persone coinvolte in questa kermesse, giunta alla sua cinquantaduesima edizione, che vanta ad Orbetello una lunga storia e forti tradizioni, soprattutto tra carristi, artigiani, sarte, costumisti. Un evento molto ben articolato che richiamerà ad Orbetello centinaia e centinaia di spettatori ad ogni corso mascherato.