Ecco il campus "Winter Wonders". Quattro laboratori per i bambini

Quattro appuntamenti per divertirsi con gli operatori di PromoCultura al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Il campus "Winter Wonders" per i bambini dai 6 agli 11 anni è in programma da martedì 2 a venerdì 5 gennaio: ogni mattina dalle 8.30 alle 13 circa, i piccoli avranno modo di approcciarsi all’arte attraverso il gioco. Il costo è 10 euro a sessione: per informazioni e prenotazioni 0564 488066 (dal giovedì alla domenica, ore 10-13 e 17-19) o scrivere a [email protected].

Ed ecco tutti gli appuntamenti del campus: si inizia martedì 2 gennaio con "Ritorno al Futurismo", un laboratorio dedicato alla scoperta dell’avanguardia futurista attraverso l’utilizzo di slide e opere d’arte presenti nell’archivio delle Clarisse.

Mercoledì 3 gennaio è tempo di "Fiabe e storie della Maremma": protagonista sarà la Collezione Roberto Ferretti, con una visita al Museolab in compagnia di Paolo Nardini che racconterà alcune storie e fiabe maremmane.

Giovedì 4 gennaio i piccoli giocheranno con il colore con "Matisse e i fauves-losi", un laboratorio per scoprire i Fauves e il loro uso "selvaggio" del colore: esplorando le opere d’arte di Henry Matisse e Pierre Bonnard, si interpretano le loro combinazioni cromatiche attraverso l’uso di acquarelli, pastelli e pennarelli. Infine, venerdì 5 gennaio, l’attività sarà dedicata alla creazione della calza della Befana.