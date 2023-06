Ecco "GRintosa la Strapedalata Maremmana"

Finalmente ecco la "Strapedalata Maremmana". Domenica 4 Grosseto c’è GRintosa, la passeggiata in bici organizzata dal Comune di Grosseto, assessorato al Turismo, per valorizzare il patrimonio di piste ciclabili che rendono la città "a misura di pedale". GRintosa non è una gara ciclistica ma l’occasione per una grande partecipazione collettiva aperta a tutti: bambini, genitori, nonni, amici Cosa serve per partecipare a GRintosa? Solo una bicicletta e la voglia di trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del divertimento. L’edizione 2023 prevede il tour da Grosseto a Batignano passando per Roselle e percorrendo una delle vie più belle e suggestive del territorio immersa nella natura e nel paesaggio maremmano in fiore.

A fare da apripista e animatore ci sarà il Conte Max Massimiliano Venturacci che con i suoi personaggi, la sua allegria e la sua musica accompagnerà il gruppo dei ciclisti "grintosi" per tutta la giornata. GRintosa è realizzata grazie a Marathon Bike Grosseto, Usip Grosseto e Ati Batignano. Ritrovo alle 10 in via Senese (parcheggio davanti all’Ospedale).