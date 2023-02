Ecco "Gl Creazioni" Giulia e Giorgia aprono il punto vendita

Due giovani e belle sorelle imprenditrici, Giulia e Giorgia Liuzzo, inaugurano sabato alle 18 in via Gioberti 96 a Orbetello il nuovo punto vendita “GL Creazioni” che con il motto vestire e promuovere commercializza e personalizza divise per il settore nautico e alberghiero e non solo. Giulia e Giorgia sono figlie di due noti imprenditori del settore. Appuntamento dunque a sabato per festeggiare l’apertura di questa nuova e importante attività con un piacevole rinfresco con musica con qualche momento caraibico e tangheiro.