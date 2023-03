Ecco "Dream’s House" Concluso il progetto per ambienti e spazi che aprano alla disabilità

di Steven Santamaria

"Dream’s House" è un’iniziativa di costruzione inclusiva nata per rivalutare ambienti e spazi dedicati alla produzione di percorsi multisensoriale per la promozione di una cultura della disabilità sviluppato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in collaborazione con il Polo Bianciardi, e sostenuto dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. "Si tratta di un percorso iniziato due anni fa – dice L’assessore Sara Minozzi – che vede protagonisti i ragazzi della sezione di architettura del liceo artistico e ragazzi diversamente abili, delle diverse associazioni. Tutto questo per capire la percezione di queste persone. L’idea iniziale era creare un’area giochi di sei metri per sei dedicata a queste persone così che potessero vivere delle esperienze ‘sensoriali’, giocando. Un modo per stimolare il loro apprendimento in una vera e propria struttura inclusiva accessibile a tutti".

Il progetto è partito con delle escursioni scolastiche alla scoperta del mondo della cecità, tra le quali quella a Firenze nel museo dedicato alle persone non vedenti e nelle vie cave di Pitigliano. L’anno scorso invece questi ragazzi hanno iniziato a lavorare insieme agli studenti dell’artistico con la progettualità, creando un plastico in cartonlegno, seguiti dall’architetto Giovanni Tombari. Quest’anno dovrebbe essere l’anno di realizzazione di questo percorso, importante anche per la sensibilizzazione. Un percorso importante anche per i ragazzi del liceo artistico, che quest’anno affronteranno anche la maturità. "E i ragazzi hanno avuto modo di approfondire questo tema – ricorda l’assessore al sociale Sara Minozzi – abbattendo ogni tipo di pregiudizio".

"È sicuramente un percorso di crescita per noi ragazzi – dicono i ragazzi dell’artistico – Le persone disabili hanno tanto da dare e dimostrare e stiamo imparando tanto da loro. Non bisogna considerare la disabilità come diversità, perché anche queste persone sono piene di capacità".