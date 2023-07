Ecco "Castello d’autore" Tre super eventi

Tre giorni di buona musica in uno degli scenari più belli della Maremma: "Castello d’Autore", organizzato da M.Arte per conto del Comune di Scarlino, porterà sul palco tre eventi, tutti con inizio alle 21.30, tra fine luglio e inizio agosto. Si comincia sabato 22 luglio con lo spettacolo "Omaggio a Ennio Morricone", dell’Ensemble Symphony Orchestra, per poi passare a giovedì 3 agosto con il concerto di Lucio Corsi e, lunedì 7 agosto, con l’"Omaggio a Riccardo Marasco". "Come ogni anno si conferma l’appuntamento con ‘Castello d’autore’ – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al Turismo, Silvia Travison – e come ogni anno si conferma l’elevata qualità degli eventi in programma. Come ente mettiamo a disposizione una location senza eguali, la Rocca Pisana, e l’organizzazione con le sue proposte la rende unica. Dal ricordo di Ennio Morricone suonato da un’orchestra, a Lucio Corsi, concludendo con un bellissimo tributo a Riccardo Marasco, grande conoscitore della tradizione popolare toscana".