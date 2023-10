Ecco 45 veicoli green per distribuire la posta

In provincia di Grosseto sono operativi ulteriori 45 veicoli a basse emissioni che si aggiungono ai tricicli e quadricicli elettrici già presenti sul territorio per la consegna dei pacchi e della corrispondenza. La nuova fornitura è composta da veicoli a quattro ruote, tra macchine e furgoni allestiti con propulsori endotermici di ultima generazione: metano, motorizzazioni ibride e full electric. Grazie a questi nuovi mezzi, da oggi anche sul territorio di Grosseto la posta viaggia completamente "green" durante tutto il processo di recapito. I veicoli prima di entrare a far parte della flotta di Poste Italiane sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale.