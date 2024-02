Eccellenze sostenibili a tavola. Il vero consumo consapevole

Nel decidere cosa mettere nel piatto, ci vuole l’intelligenza. Ogni boccone riguarda non solo la storia della nostra tradizione ma anche la salute del pianeta e delle persone che lavorano per produrre quegli alimenti.

Secondo noi alimentazione consapevole è sapere cosa stai mangiando tra cibi freschi e non trasformati, prodotti stagionali ed eccellenze del territorio. Abbiamo avuto il privilegio di incontrare a scuola il direttore della Coldiretti, Milena Sanna, che ci ha chiarito come diventare dei giovani consumatori consapevoli.

"L’agricoltura sostenibile – ci ha spiegato la direttrice – è rispettosa delle risorse naturali, non utilizza sostanze inquinanti per preservare l’equilibrio ambientale! Il primo passo per una spesa intelligente è acquistare prodotti stagionali, a chilometro zero o poco processati. Un altro consiglio è di controllare le etichette per verificare le varie fasi della produzione. Dal 2008 il sindacato degli agricoltori ha promosso la fondazione Campagna Amica per la sostenibilità ambientale, organizzando mercati cittadini con prodotti locali e garantendo l’accesso al cibo a un giusto prezzo per tutti".

Abbiamo quindi imparato che scegliere i prodotti regionali significa sostenere la nostra economia e prendersi cura del pianeta. Il Pecorino Toscano è un esempio perfetto di questo concetto.

"Il Pecorino Toscano Dop – afferma Andrea Righini, direttore del Consorzio di tutela del Pecorino Toscano Dop, da noi straordinariamente intervistato in classe – ha delle caratteristiche qualitative che sono strettamente connesse al territorio in cui si svolgono tutte le fasi di produzione e trasformazione. Questo formaggio, infatti, è unico e molto sostenibile, le pecore da cui viene prodotto vengono allevate pascolando liberamente".

" Un’altra iniziativa per ridurre l’impatto ambientale, adottata dai caseifici del Consorzio – aggiunge il direttore –, è quella di utilizzare l’energia prodotta da pannelli fotovoltaici posti sui tetti degli edifici. Gli aromi fantastici, acquisiti dall’erba e dai fiori mangiati dalle pecore, lo rendono unico e inimitabile".

Anche la nostra scuola ha un’anima green: un orto didattico. Il nostro orto, curato da docenti esperti, è sostenibile: non si utilizzano fitofarmaci, si coltivano prodotti di stagione (verdura, ortaggi,alberi da frutta) ed erbe aromatiche. Vi svolgiamo attività didattiche interdisciplinari quotidianamente. Gestire un orto, è un’esperienza meravigliosa e divertente da vivere nel verde, all’insegna di temi ecologici e scientifici.