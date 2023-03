"E’ un’importante boccata d’ossigeno"

Soddisfazione palpabile, ieri mattina in via Orcagna, per il taglio del nastro dei nuovi sedici alloggi costruiti dall’Epg. "Possiamo finalmente dare con la consegna di questi nuovi 16 alloggi una piccola e significativa, ma al tempo stesso importante boccata d’ossigeno all’atavica problematica della casa e all’annosa carenza di alloggi che affligge la città di Grosseto e in generale tutta la nostra provincia". Ha esordito così Mario Pellegrini, presidente di Edilizia Provinciale Grossetana Spa, la società partecipata della quale fanno parte i 28 comuni della provincia di Grosseto. "Saranno appartamenti ad affitto calmierato – aggiunge Pellegrini – da un minimo di 300 ad un massimo di 600 euro, per dare una mano a chi non può permettersi di comprare una casa".

"L’attuale assegnazione con la consegna delle chiavi degli appartamenti alle famiglie – sottolineano i consiglieri del Cda, Guido Mario Destri, Anna Maria Schimenti, Daniele Brogi, Cristina Bizzarri – rappresenta per l’Epg un motivo d’orgoglio in quanto per la prima volta in assoluto da quando è stata istituita la Spa nel 2003, che la stessa con i propri fondi e su un proprio terreno ha realizzato appartamenti da concedere in affitto a prezzi agevolati e calmierati". "Seguendo questi canoni – spiega l’architetto Corrado Natale, direttore generale di Epg Spa – è stata stilata una graduatoria che ha tenuto conto sia dell’offerta economica che di particolari condizioni soggettive o oggettive che erano specificate nel bando stesso come ad esempio il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea purché titolari di soggiorno illimitato Ue ed in possesso di regolare attività lavorativa, oppure la residenza anagrafica stabile ed esclusiva nella provincia di Grosseto, o il non essere stato sfrattato da alloggi di Erp per morosità negli ultimi 10 anni e non aver mai occupato senza titolo o abusivamente alloggi di Erp o privati tanto per citarne alcuni".