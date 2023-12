"E’ stato il periodo peggiore che abbia dovuto affrontare"

L’azienda di Mirko Fazzi si trova a Castel del Piano e rappresenta un modello da seguire perché ha portato la castanicoltura amiatina nell’era della meccanizzazione. Dalla raccolta fino alla vagliatura il processo è in gran parte meccanizzato. Ed anche l’essiccatoio aziendale unisce tradizione ed innovazione. Quest’anno anche per Fazzi però il raccolto è stato magro.

"Potrei definirlo l’anno più drastico di sempre – spiega Fazzi –. Io ho registrato la perdita di quasi la totalità del prodotto".

L’azienda di Fazzi è sicuramente tra le realtà castanicole più moderne in circolazione in Toscana.

"Sono cresciuto tra questi castagneti ma un’annata così non la ricordo – racconta Fazzi –. Manca il prodotto e quel poco che abbiamo raccolto non basta a coprire i costi che sosteniamo ogni anno per tenere questi castagneti sempre puliti e sicuri né tanto meno per rispondere alla crescente domanda. Il futuro mi preoccupa".

Per Fazzi – che di ettari di castagni ne ha 12 – servirebbero più aiuti da parte del settore pubblico, anche solo per sostenere economicamente le attività di routine come la potatura quinquennali.

"Per tenere pulito un ettaro di castagneto ci vogliono circa mille euro – conclude – i prezzi poi continuano ad aumentare, come ad esempio il gasolio agricolo, passato in un anno da 0,80 centesimi a un 1 euro e 40 centesimi al litro".

N.C.