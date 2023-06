’E... state nel Parco’ Il programma delle iniziative 2023

Un’estate immersi nella natura del Parco Nazionale Arcipelago Toscano all’Isola d’Elba. Iniziano i collegamenti Elba Giglio e Elba Capraia. Per un’alternativa alla spiaggia il Parco propone il programma ’E... state nel Parco’ per tutti: escursioni, visite guidate, laboratori didattici, conferenze e citizen science per vivere intensamente la natura e la cultura dell’Area protetta. Previsto anche un programma specifico ’E... state nel Parco Junior’ con Laboratori gratuiti per bambini da 6 a 11 anni. Dall’Elba, è possibile raggiugere l’isola del Giglio ogni mercoledì a partire dal 21 giugno, con imbarco da Porto Azzurro e dal 16 giugno ogni venerdì si può andare all’Isola di Capraia con partenze da Portoferraio alle 9.30 e da Marciana Marina alle 10. L’Isola di Pianosa è invece collegata giornalmente con l’Elba con partenze da Marina di Campo. Info Park 0565 908231 dalle 9 alle 19. Il prossimo evento si terrà il 16 giugno: ’Attenti alla tartaruga!’, organizzato da Legambiente in occasione della Giornata Mondiale della Tartaruga Marina, per scoprire come le tartarughe Caretta caretta nidificano sulle nostre coste. Ritrovo ore 17:30 Aula Verde Blu, località Mola, gratuito, su prenotazione.