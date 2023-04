E’ scomparso Mario Ricciardi Aveva 92 anni

Se ne è andato per sempre, all’età di 92 anni, Mario Ricciardi, ex artigiano, uomo dal grande senso civico e molto conosciuto in paese. Lo ricorda anche il Comune attraverso un messaggio postato sulla pagina facebook istituzionale.

"È stato un artigiano stimato, attaccato al suo paese e amico dell’amministrazione. Insieme all’altro amico Mario Ronconi ha curato per tanti anni con amorevole cura e con sincera generosità i giardinetti davanti al Comune. È stato un uomo buono, gentile e cordiale, una persona per bene. Caro Mario ci mancherà il tuo affabile sorriso, ora riposa in Pace".