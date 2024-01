E’ scomparsa. Emanuela. Ginanneschi

Cordoglio a Castiglione per la scomparsa di Emanuela Ginanneschi, 71 anni, moglie del consigliere comunale Edoardo Mazzini, che si è spenta ieri mattina in un letto dell’ospedale Misericordia dove era ricoverata in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute causato dalla malattia contro la quale stava combattendo da tempo. Vicinanza ai familiari e cordoglio sono stati espressi anche dall’Amministrazione comunale.

"Con Edoardo, consigliere di opposizione – dicono sindaca e assessori –, stiamo affrontando insieme questo percorso amministrativo per far crescere il nostro territorio, e vogliamo essergli vicini in questo momento di dolore porgendo le nostre più sentite condoglianze. Un abbraccio ai figli, alle nuore e a tutti i suoi nipotini. I funerali oggi alle 14.30 nella chiesa Santa Maria Goretti.