E’ "San Giorgio" Cinque giorni di festa nel borgo medievale

Cinque giorni di festa a Montemerano per San Giorgio, il patrono del borgo. Si parte oggi con la tradizionale fiera in via Fermi. Domani la festa entra nel vivo: dalle 10 per le vie del centro storico la compagnia Arcieri contrada "Il Dentro" di Scansano si esibirà in paese. Alle 16 benedizione del palio e Santa Messa nella chiesa di San Giorgio. Alle 17 corteo storico e presentazione delle contrade della Giostra del Drago. Gran finale in piazza con una serata danzante. Domenica alle 11 "La vera storia di San Giorgio" al teatro di Montemerano, alle 12 concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi. Dopo l’esibizione dei tamburini di Pitigliano, alle 17.30 la "Giostra del Drago" in piazza della Chiesa. Alle 21 il tradizionale lancio del pallone aerostatico in piazza del Castello. Lunedì esibizioni di scuole di danza e ginnastica di Manciano mentre alle 19 grande tombola in piazza Canzanelli. La festa si chiude martedì con i "Giochi Popolari" in via Italia, pranzo del "Tascapane" in via Italia con Marco Mazzuoili e alle 16 partita "Scapoli-Ammogliati" al campo sportivo "Palazzi".