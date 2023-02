E poi l’incubo delle specie aliene in aumento

I dati dei monitoraggi di Alcedo riguardano un paniere ittico basato su un monitoraggio di 134 giorni nel 2022 a fronte di 131 del 2021. In tali occasioni si è pescato per 371 ore nel 2021 catturando 1791 pesci di ogni genere, a fronte di 1118 pesci in 522 ore nel 2022, con un calo evidente che non lascia adito a dubbi. A soffrire sembrano essere stati soprattutto cefali ed anguille, la cui presenza è crollata. I primi, di cui si registrano quattro specie differenti nell’Ombrone, (Cerina, Varago, Mazzone e Gaggia d’oro), sono passati da 1201 a 625, mentre imbattersi in un’anguilla sembra essere sempre più raro, con soli 17 esemplari nell’ultimo anno. Anche il pesce gatto è passato da 340 unità pescate nel 2021 ad 80 del 2022. Da rilevare la presenza, a 9 chilometri dal mare, di pesci prettamente marini quali orate e lecce, che confermano l’aumento del grado di salinità delle acque più a monte dell’Ombrone, che va di pari passo con la siccità. Non mancano poi le presenze aliene, come quella del granchio blu americano. A quanto pare il fiume è frequentato in prevalenza da individui maschi (96%) mentre le femmine rimangono in mare per la deposizione di numerosissime uova che ne potrebbero favorirne l’aumento in un immediato futuro.