E poi ci sarà la domenica con il Dottor Sottile a Grosseto: Giuliano Amato ospite alle Terme Marine

Cresce l’attesa per il talk show in programma poi domenica 13 (sempre con inizio alle 18.30) che vedrà ospite alle Terme Marine Leopoldo II, l’ex presidente del consiglio ed ex presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, un personaggio che attira l’attenzione e arricchisce, con le sue considerazioni su pagine di cronaca e storia del nostro Paese che il dottor Sottile ha vissuto, ricoprendo ruoli sempre importanti. Amato, che si considera giustamente "maremmano" e che da decenni è cittadino orbetellano, converserà con Giancarlo Capecchi su argomenti di attualità, senza scendere nel gossip politico che non ama, ma alcune sue "battute", anche pungenti, non mancano mai durante i talk show alle Terme Marine.

Con Giuliano Amato si parlerà di temi di attualità economica, di difficoltà che si incontrano nel gestire l’immigrazione, di elezioni europee, ma soprattutto di Maremma in particolare, di infrastrutture, di Esg e sviluppo sostenibile (il presidente Amato ha partecipato ed espresso conclusioni interessantissime all’ultimo convegno organizzato da Banca Tema su ambiente e finanza, e oggi è presente a Festambiente, sempre con Banca Tema, per parlare di temi legati ai cambiamenti climatici) ma anche di turismo, eccellenze agroalimentari e poi dei problemi legati all’energia, all’inflazione che preoccupa mentre la pandemia sembra intenzionata a non mollarci del tutto .

"Noi – dice Amedeo Vasellini –, come direzione delle Terme Marine Leopoldo II, ringraziamo in anticipo, per aver accolto ancora una volta l’invito, l’illustre ospite".

Un talk show, per chi segue l’attualità socio politica ma non solo, da non perdere con un personaggio – la sua carriera politica e da professore universitario ne sono la più limpida testimonianza – che è uno dei più preparati per far capire perchè siamo arrivati a questo punto e se ce la faremo a ritrovare la serenità perduta.