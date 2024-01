E per l’estate si cercano sponsor

Il Comune di Grosseto ha deciso di individuare, attraverso avviso pubblico, sponsorizzazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di eventi "La Grande Estate 2024". Saranno selezionati al massimo cinque sponsor che contribuiranno per un minimo di 8mila euro ciascuno. Ogni sponsor potrà apporre sul proprio materiale promozionale, di ogni genere, il bollino che attesta la sua sponsorizzazione dell’evento organizzato dal Comune. I vincitori della manifestazione di interesse vedranno inserito il proprio logo su locandine, manifesti e banner di promozione, saranno taggati nei ringraziamenti sui social, saranno invitati alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario e all’apertura delle serate di spettacolo in programma. Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione al bando utilizzando il modello di domanda reperibile sul sito internet del Comune. La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata ([email protected] ), tramite corriere o con consegna a mano, entro le 12 del 6 febbraio. "Grande estate – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – è un format che va ormai consolidandosi".