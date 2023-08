E’ nata Agnese Mariotti Che festa anche in casa Ceccarelli

Fiocco rosa per Ilaria Ceccarelli e Ottavio Mariotti. Martedì 16 agosto all’ospedale di Cecina è nata Agnese, una bellissima bambina di poco più di tre chili. Ottavio e Ilaria sono molto conosciuti in città in quanto i genitori della neo mamma, Maurizio e Enrica, sono i titolari del Caffè d’Arte Ceccarelli. Agnese prenderà il doppio cognome Mariotti Ceccarelli. A Ottavio e Ilaria e ai nonni Anna Rosa, Enrica e Maurizio, le congratulazioni più sincere da parte della redazione de La Nazione.