È morto Vittorio Giovani Fu dirigente Dc e Acli

Si è spento ieri, a 92 anni, Vittorio Giovani, conosciutissimo in tutta la provincia di Grosseto per il suo impegno politico, sociale e sindacale. Originario di Porto S. Stefano, si era trasferito a Murci (frazione di Scansano) durante la Guerra, dove poi, successivamente, aveva sposato Maria Rosa, da cui aveva avuto i figli Mara e Valter, quest’ultimo deceduto giovanissimo in un drammatico incidente stradale. E proprio a Murci, Giovani, in ricordo del figlio, per anni ha organizzato un torneo di calcetto, dedicato ai ragazzi, il primo nato in provincia. Dipendente Enel, fu sindacalista degli elettrici Cisl dirigente provinciale Acli, presidente provinciale Fab Acli, ma soprattutto dirigente della Dc, ai cui ideali è rimasto fedele per tutta la vita, anche quando il partito si è sciolto. Fanfaniano doc, è stato legato ai deputati Piccinelli e Corsi. I funerali di Vittorio Giovani si svolgeranno domani alle 9.30 all’Addolorata, poi la salma sarà tumulata a Sterpeto.

Michele Casalini