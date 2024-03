E’ l’ultimo giorno della kermesse: "Identità al femminile"

La kermesse dedicata "all’identità al femminile" è arrivata al suo ultimo giorno. Quella di oggi a Scarlino sarà un’altra giornata ricca di eventi con "Scarlino Oltrecielo", progetto culturale ideato dal Comune con il museologo Maurizio Vanni. Ogni evento è gratuito e ha come tema la "Memoria". In sala consiliare, dalle 15 alle 15.30, Daniela Cecchi, psicologa, dialogherà con Maurizio Vanni. A seguire sarà consegnato il Premio "Tesoro della Rocca" alla giornalista del Tg2 Christiana Ruggeri. Subito dopo sarà proiettato il documentario "Ma l’amore c’entra?" (2017), con la regia di Elisabetta Lodoli. Dalle 16.45 sempre in sala consiliare il reading narrativo "Nelle pieghe dell’anima. Quando l’amore fa male" a cura di Michela Panigada con la partecipazione dell’attrice Benedetta Rustici. Dalle ore 17.30 alle 18.45 il talk show "Identità e diversità: Maurizio Vanni dialogherà con la docente di filosofia Ilaria Vietina, il chirurgo pediatrico Claudio Spinelli e la psicologia del lavoro Adriana Nannicini. Nel borgo saranno presenti per tutto il pomeriggio gli stand enogastronomici dei negozi e ristoranti del centro storico.