E’ l’ultimo giorno dei festeggiamenti a Montevitozzo

Ultima giornata a Montevitozzo, nel comune di Sorano, dei festeggiamenti popolari in onore di Maria SS Addolorata. Il programma di questa domenica è ricco di appuntamenti.

Si parte stamani, con la messa in programma alle 10 e la processione per le vie del paese. Alle 17 animazione per bambini con Ciccialsugo, alle 19 tombola con in premio 2mila euro e alle 20 cena con prodotti tipici. Alle 22 serata danzante con Luca Giovannetti Band.