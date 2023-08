E le stelle non stanno a guardare

Alberto

Celata

Il progetto delle pale eoliche a Monteauto, (8 aerogeneratori alti 200 metri, con motori e tonnellate di cemento, dotati di luci per le segnalazioni agli aerei), devastarebbe il passaggio circostante e non solo. Infatti metterebbero a rischio il polo astronomico diretto dall’astrofisico Gianluca Mansi, ovvero 24 osservatori che ogni sera da Montauto puntano la volta celeste. Quindi nel segno delle energie rinnovabili, che dovrebbero tutelare l’ambiente, si danneggerebbe ambiente e scienza. Ma il Ministero dell’Ambiente ha riaperto la disponibilità alle obiezioni e osservazioni al progetto. E allora, contraddicendo Cronin, in questo caso, le stelle non stanno a guardare.