E’ la notte dei ricercatori. Al museo con il cinabro

Si terrà oggi a Grosseto la diciottesima edizione di "Bright night - la Notte Europea dei Ricercatori", l’iniziativa che ha l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca. Bright è l’acronimo di "Brilliant Reserchers Inpact on Growth Health and Trust in research", ovvero i ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca. I temi al centro dell’evento saranno tutti i campi della scienza, della cultura, della sostenibilità sociale e ambientale in riferimento all’agenda 2030 delle Nazioni Unite. La Notte dei Ricercatori rappresenta un punto d’incontro in cui i cittadini e l’Università dialogano, si integrano per celebrare insieme la Ricerca. Giochi, spettacoli, approfondimenti, laboratori aperti a grandi e piccini, esperimenti dal vivo: sono centinaia le piazze di tutto il Paese che saranno animate per la Notte della Ricerca con l’obiettivo di far conoscere - in modo divertente e stimolante - il mestiere del ricercatore e le eccellenze della ricerca, e così aumentare l’interesse dei giovani per le carriere scientifiche. Al Polo universitario si parlerà su "Cinabro. Un filo rosso tra i Monti dell’Uccellina e il Monte Amiata". Il filo rosso di questa edizione è quindi il cinabro, un minerale dal bellissimo colore rosso di cui l’uomo fatto grande uso nel passato … a rischio talvolta della propria vita. Il progetto interdisciplinare si sviluppa tra archeologia, archeometria, arte, storia e geologia attraverso epoche diverse, dalla preistoria alla contemporaneità, affrontando diversi aspetti del ciclo produttivo del cinabro, le tecniche di coltivazione, l’utilizzo, l’economia ed anche il simbolismo di questo minerale tanto raro quanto tossico. Attraverso l’illustrazione delle diverse tecniche estrattive, talvolta bizzarre e dei molteplici utilizzi che si sono fatti di questo minerale nel corso della storia (dalla preparazione dei colori per la pittura, ai "belletti femminili", ai medicamenti a base di mercurio), verranno proposti brevi speechs, laboratori e dimostrazioni che ne illustrano il ciclo produttivo dal momento della sua estrazione all’utilizzo.