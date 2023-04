E la Maremma si scopre più povera

Alberto

Celata

Ventimila famiglie sono sulla soglia della povertà in Maremma, di cui 8mila risiedono a Grosseto. Qui l’Amministrazione comunale sta sostenendo le famiglie in difficoltà con contributi ai canoni di locazione e ora anche con il bonus idrico. Ma la situazione è preoccupante. Al tempo stesso si scopre che Confesercenti indice corsi gratuiti per camerieri perché c’è carenza di offerta nei lavori stagionali. E’ vero i lavori stagionali sono pesanti, e a volte con orari assurdi, ma potrebbero rappresentare, pur limitato nel tempo, un contributo, anche da parte dei giovani, al sostegno delle famiglie, che in Maremma, si sono scoperte un po’ più povere.