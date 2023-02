"E’ il momento di capire chi vuol bene al Grosseto"

"Per fare un patto con città sono indispensabili tre elementi: una società solida e organizzata, un gruppo tecnico qualificato ed una città che remi tutta dalla stessa parte". Questa la conclusione alla quale è arrivato il patron Gianni Lamioni al termine dell’incontro che lui, insieme al direttore generale Filippo Vetrini, ha avuto ieri sera al teatro Moderno, con gli sportivi a conclusione dei primi 90 giorni alla guida dell’Us Grosseto Calcio. "Un incontro che io ho voluto – ha precisato il patron – non per protagonismo, ma per fare alcune precisazioni, con tutta la documentazione a disposizione, per chi avesse la memoria corta. Primo punto: ho sempre parlato di trasparenza. Ebbene un esempio: proprio tre giorni fa è arrivata una citazione dal Tribunale di Catanzaro per una richiesta di 384mila euro da parte di un collaboratore del 2020, oltre a 200mila debiti ulteriori, ma, in buona fede. Il debito iniziale di 1 milione e 400 mila euro del 24 novembre è salito oltre due milioni. Numeri che danno fastidio, ma io non retrocedo neppure di un centimetro rispetto al progetto iniziale anche se, e qui veniamo al secondo punto che riguarda il clima negativo, pericoloso, che avverto in città, non tanto per me personalmente perché ci sono abituato, ma per la squadra e per i giocatori che devono stare tranquilli in un momento delicato come quello attuale. Due sconfitte hanno scatenato polemiche distruttive sui social con i soliti sabotatori rosiconi che sobillano chi vuole male al Grosseto: i veri tifosi che vogliono bene alla società e la città li devono isolare. Sono deluso anche per quanto riguarda il Centro di Roselle e le mancate riposte da parte del Comune. Onore e merito alla famiglia Ceri per quello che hanno fatto, ma il Centro, ora, è un’anatra zoppa. Terzo punto: voglio capire se ci sono i presupposti per una patto vero, forte e duraturo con la città e con i tifosi".

Lamioni, poi, ha dato diverse cifre per dimostrare il suo amore verso la squadra. Ad esempio: Giustarini costa 4000 euro al mese e al Tau sono andati 15mila euro mentre a luglio sarebbe arrivato a parametro zero. Importante novità per gli spettatori in occasione del derby con il Livorno per il quale è stata indetta la "Giornata Biancorossa". Su disposizione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive i biglietti per la gara di domenica saranno nominativi: pertanto sarà necessario presentare un documento di identità.

Intanto l’Us Grosseto ha completato i quadri dello staff tecnico: Roberto Cretaz, allenatore, Niccolò Coscia, allenatore in seconda, Riccardo Chechi collaboratore tecnico, Nicola Stagnaro, preparatore atletico, Niccolò Bianucci, preparatore dei portieri.