E’ il grande giorno di Ambra Sabatini. L’atleta di Porto Ercole, oggi alle 14.15 (ora italiana), dovrebbe correre la finale dei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo. L’occasione della vita si materializzerà dunque oggi per la sfortunata giovane maremmana che nel giugno del 2019 rimase vittima di un terribile incidente stradale che gli costò l’amputazione della gamba sinistra. Negli allenamenti sulla pista giapponese ha dimostrato, in questi giorni, tutto il suo valore. E anche il tempo pare che gli stia dando una mano. Le piogge degli ultimi giorni infatti sono state come la manna dal cielo perchè il caldo era soffocante. Un’arma in più da giocarsi sulla pista di Tokyo per la primatista mondiale, vera favorita per l’oro. "Non vedo l’ora di gareggiare – ha detto Ambra Sabatini –. In questi anni ho fatto tanti sacrifici. Mi sono allenata, ho faticato e adesso vorrei coronare il mio sogno da bambina. Che era quello di correre un’Olimpiade".

Emozioni vere, dunque, per la giovanissima atleta maremmana che è nel cuore di tutti per la sfortuna che ha avuto in quel maledetto incidente. "Spero di ripetere quello che in queste settimane ho fatto in allenamento – ha detto –. Mi fido del lavoro che ho improntato con il mio allenatore e di tutte le persone che mi stanno incoraggiando dall’Italia e che stanno facendo il tifo per me".

Ed è proprio per questo che oggi Porto Ercole si prepara alla grande festa. La gara infatti sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagine facebook della parrocchia di Porto Ercole, quella che ha visto Ambra Sabatini crescere fin dai primi giorni della sua vita. Ad assistere alla gara, proprio nella sala della parrocchia, saranno presenti solo i familiari, gli amici di Ambra e le autorità civili e militari.