E’ il giorno della moda Alle Terme Marine torna la sfilata dedicata all’eleganza

Un talk show "più leggero" mancava ancora alle Terme Marine Leopoldo II ma si è trattato solo di aspettare, secondo la tradizione che ha sempre previsto la sfilata con le modelle di Lara Roggi, e non solo, nel giorno di San Rocco ( 16 agosto), dieci giorni. Proprio così perché oggi pomeriggio, alle 18.30, come per tutti i talk show di Giancarlo Capecchi, la location più esclusiva ed elegante per questo genere di spettacoli, lo spazio a bordo piscina delle Terme Marine, ospiterà una sfilata straordinaria con otto modelle, diciamo pure professioniste, alcune delle quali sono già state insignite del titolo di Miss e parteciperanno di diritto alla finalissima sulla Msc crociere, per il l’ambito titolo di Miss Blumare, il concorso nazionale di bellezza. All’evento di oggi, perché di un evento si tratta, selezionate da Liliana Tuccio, Francesca Verdi e Lara Roggi, la stilista maremmana con esperienza nazionale e internazionale (insieme nella foto in alto), sfileranno in costume da bagno, ma anche con abiti eleganti e creazione dello storico Centro di Formazione Moda di via Cesare Battisti a Grosseto, Biancaluna Bonaccorsi, Giulia Galgani, Elena Saviello, Benedetta Saputo, Aurora Mazzuoli, Vittoria Iodice e Sara Buccolieri. Naturalmente non ci sarà una giuria, le ragazze sfileranno per il piacere di esaltare la loro bellezza e condividere con gli spettatori momenti piacevoli e rilassanti. Ma a Giancarlo Capecchi, e lo abbiamo visto nel corso degli anni, questo non basta.

Le ragazze, in momenti diversi del pomeriggio spettacolare, si fermeranno sul palco e verranno intervistate brevemente per far capire al pubblico perché hanno scelto il mondo della moda, che cosa si aspettano, quali prospettive offre il settore e quanti sacrifici richiede per rimanere in forma. Spunti quindi interessanti, per una professione o un’aspirazione che fa tendenza e che richiede una classe e una preparazione che certo non si improvvisano. Ecco l’Accademia di Lilly Tuccio, che è anche scuola di formazione, ecco perché le ragazze devono avere alle spalle delle persone che credono in loro, le incoraggiano ma che soprattutto alle giovani professioniste danno consigli come se fossero in famiglia. Amedeo Vasellini, general manager della struttura termale, ripete ancora una volta che tutti coloro che vogliono seguire la sfilata possono accedere gratuitamente alle Terme, utilizzare il parcheggio e prendere parte al brindisi finale con queste bellezze, cinque delle quali sono maremmane, e le loro stiliste. Naturalmente, come al solito, il talk show dedicato alla bellezza e alla classe, verrà ripreso da TV9 e trasmesso nella consueta rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi.