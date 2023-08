E’ il giorno della grande sfida Cala il sole, si alza il sipario sul Palio

Un intero paese in festa per il Palio Marinaro che giunge alla sua 80esima edizione. Ferragosto è il giorno della verità: al calar del sole tutto si ferma, in attesa dello sparo che ogni contradaiolo aspetta da un anno intero. Alle 19.15 circa per i tifosi della Pilarella il cuore in gola: oltre alla conquista dello stendardo c’è in Palio la Coppa d’Oro che varrebbe la terza vittoria consecutiva. Per Croce, Fortezza e Valle, viceversa, la voglia di togliere il trofeo ai rivali e conquistare il drappo disegnato da Luigina Loffredo e dedicato alla Madonna dell’Assunta, oltre ai centenari di Primo Minutolo e degli asili delle suore dell’Immacolata e dell’ex Cuniberti. Istituito nel 1937, l’albo d’oro vede al momento la Pilarella con 26 vittorie, la Croce 20, la Fortezza 17 e il Valle 16. Lo Stadio di Turchese sarà il teatro della battaglia sui 4000 metri.

La Pilarella sul guzzo Maestrale con Alessio Bausani, Lorenzo Benedetti, Gianmarco Russo, Dino Pari e Alessandro Landini (capitano Pietro Solari). Il Valle sullo Scirocco con Claudio Schiano, Rocco Terramoccia, Alessandro Galatolo, Alessandro Benedetti e Samuele Rossi (capitano Luca Landini). La Fortezza sul guzzo Grecale con Fiorenzo Visconti, Lorenzo Perillo, Riccardo Rosi, Gabriele Rosi e Tommaso Picchianti (capitano Flavio Vongher). La Croce sul guzzo Libeccio con Alessio Ferraro, Andrea Benedetti, Federico Capitani, Domenico Ferraro e Mario Rossi (capitano Pierluigi Schiavi). La sfilata partirà alle 17 da via Barellai fino a giungere sul piazzale dei Rioni. Ospite d’onore in veste di madrina sarà ancora Ambra Sabatini, la campionessa paralimpica portoercolese che tanto orgoglio sta dando a tutto il popolo argentarino. Il primo cittadino Arturo Cerulli invita inoltre la cittadinanza al rispetto delle disposizioni relative alle modifiche alla viabilità e alla sosta delle auto, nonché ai divieti di vendere bottiglie in vetro e sulla limitazione alla somministrazione di alcolici.

L’80esimo Palio Marinaro dell’Argentario sarà visibile anche in tv e in diretta streaming dalle 17 alle 21. Sulla piattaforma Sky sui canali 809, 813 e 839, sulla piattaforma Tv Sat sui canali 809 e 813, sul digitale terrestre dalle 17.30 alle 20.30 sul canale 10 di Rtv 38 e sul canale 81 di Arezzo Tv. Sul internet sui canali web di Ente Palio, Comune di Monte Argentario e Arezzo Tv. Quest’anno è inoltre stato indetto un concorso fotografico dal Ccn Centro Storico, aperto a tutti i fotografi non professionisti con macchina fotografica o con smartphone. Si possono inviare fino a tre foto non modificate per ciascuna delle due categorie Folklore e Gara. Le foto devono essere inviate alla email [email protected]

Gli appuntamenti del Palio proseguono inoltre domani con il tradizionale Paliotto, che vedrà fin dal mattino correre le batterie per la finale prevista alle 19. Poi, alle 22, premiazioni del timone d’argento e miglior sfilata rionale, concerto della banda comunale "Ivo Baffigi" sul piazzale dei Rioni e alle 23 l’estrazione della tombola.

Andrea Capitani