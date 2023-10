E’ Halloween. Tanti spettacoli in centro

Sarà una festa di Halloween ricca di eventi quella che oggi animerà il centro storico di Grosseto dalle 15.30 alle 22.30. Il programma delle iniziative, messo a punto dall’Amministrazione comunale e dal Ccn, con la collaborazione di Confesercenti come partner tecnico, celebra la notte più paurosa dell’anno con tantissimi appuntamenti imperdibili. Un festival itinerante dove famiglie e bambini di tutte le età gireranno mascherati per le vie del centro storico, allestito ad hoc per l’occasione. La giornata sarà accompagnata da rappresentazioni teatrali, trampolieri con costumi spaventosi, laboratori e attività ricreative e di intrattenimento dislocate in città. Ad aprire le danze di questa rassegna di eventi sarà l’Halloween party art&crafts, laboratorio creativo per i più piccoli a cura di Kids&Us, (orario 15.30-16.30) in piazza San Michele. A seguire ben due rappresentazioni teatrali. Si comincia con "Il circolo in valigia", lo spettacolo di e con Gianluigi Capone che, dalle 16.30 alle 17.30, intratterrà il grande pubblico in piazza San Francesco con acrobazie, giocolieri e musica dal vivo. A seguire "Area 52", lo spettacolo a tema alieni portato in scena da La Compagnia della settimana dopo in piazza Duomo dalle 17.30 alle 18.30. Nelle stesse ore prenderà il via anche il laboratorio di cucina a cura di Kids&Us in piazza San Michele. Ma non solo. Questa volta si è voluto pensare anche ai più grandi: dj set al Caffè Carducci dalle 18.30 alle 24. Il programma delle attività sarà visibile sull’apposita landing page, disponibile tramite codice qr e consultabile gratuitamente dal proprio dispositivo sul sito del Ccn. Verrà, infine, creata anche una mappa interattiva su google maps per guidare ulteriormente gli ospiti. Al loft di via Mazzini per "L’Aperitivo parla inglese" ci sarà Cathal Carroll, attore, performer e insegnante irlandese che vive in Toscana dal 1989. Parlerà della storia di Halloween, delle sue radici irlandesi e il suo significato nella cultura irlandese. Infine ingresso gratuito al Museo archeologico e d’arte della Maremma. Due gli spettacoli in piazza Pacciardi: "D’Artagnan" e "Il mago delle bolle". E tanti eventi anche a Istia d’Ombrone