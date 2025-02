E ’Giornata del rispetto’ sia. Sì alla mozione Lauretano: "Ma la minoranza non ci sta"

GROSSETO"Durante la seduta del consiglio comunale del 17 febbraio (ieri, ndr), ho presentato una mozione, fortemente voluta e sostenuta da parte di Fratelli d’Italia, riguardante la legge 70/2024, che tra le altre cose, istituisce la ’Giornata nazionale del rispetto’. A dirlo è Lorenzo Lauretano, consigliere comunale e presidente provinciale Gioventù Nazionale Grosseto.

"La mozione – spiega ancora Lauretano (foto) - punta a rendere esecutiva, anche nel comune di Grosseto, la celebrazione della Giornata nazionale del rispetto. Infatti, con l’approvazione del mio documento da parte del consiglio, il nostro comune celebrerà, il 20 gennaio di ogni anno, la suddetta giornata. Tra l’altro senza ulteriore aggravio di spesa per le casse comunali. Inoltre sarà possibile, grazie alle attività che verranno effettuate in III^ Commissione, lavorare in prospettiva, con eventuali progettualità da sottoporre agli assessori competenti in materia".

"Pertanto, - prosegue - l’approvazione della mozione, diventa per tutto il centrodestra, ma soprattutto di Gioventù nazionale Grosseto, una vittoria. Infatti, in qualità di presidente provinciale di Gn non posso fare altro che essere soddisfatto per l’approvazione di questo documento. Noi, come movimento giovanile, crediamo fermamente che il rispetto sia la condizione fondamentale alla base di qualsiasi rapporto umano e sociale. Siamo convinti che, lavorando sul tema, attraverso la nostra comunità e attraverso i canali istituzionali, sarà possibile costruire con le nuove generazioni un futuro migliore". Ma ci sono le note dolenti.

"Purtroppo, l’unica nota dolente arriva dal comportamento adottato da buona parte della minoranza in consiglio comunale. Sinceramente, mi aspettavo un sostegno unanime alla mozione – prosegue – ma dopo aver inizialmente dichiarato una tendenza all’astensione sul voto da parte della minoranza, hanno invece abbandonato l’aula", conclude con grande delusione, il consigliere Lorenzo Lauretano.