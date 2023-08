E’ già campagna elettorale Il post delle polemiche

Oggi è l’ultimo giorno del Gora Summer Festival. Dell’evento se ne è parlato non solo per le apprezzate proposte musicali e artistiche ma anche perché la politica ha provato a metterci il cappello. A Castel del Piano la campagna elettorale per le amministrative 2024 è già iniziata, c’è già un candidato sindaco ed è Cinzia Pieraccini (assessore alla cultura e all’innovazione tecnologica dal 2009 al 2014). Pieraccini è presente sia nelle piazze reali, parlando con persone e raccogliendo idee e proposte che in quelle virtuali. È proprio dalla sua pagina facebook ufficiale "Cinzia Pieraccini, candidata sindaco di Castel del Piano" che venerdì ha ricordato ai suoi follower che ha fatto visita al Gora Summer Festival. Ha pubblicato due sue foto al festival con una frase: "Gora Festival: bello e bravi. Sempre impeccabile e attenta l’organizzazione del Gora Summer Festival. Si balla, si mangia e si vive uno dei luoghi più simbolici per Castel del Piano: il parco dei Cigni. Un plauso agli organizzatori che lo hanno costantemente rinnovato nonostante tutto! Loro ci sono, io ci sono".

Negativo il commento del gruppo consiliare della maggioranza di Governo "Sicurezza e Sviluppo" i cui consiglieri si sono sentiti attaccati dalla candidata e hanno ribadito che il Festival viene organizzato anche grazie all’amministrazione comunale, dettaglio che Pieraccini ha tralasciato.

"La candidata Pieraccini – dicono – si offre sempre più spesso agli scatti fotografici. Al Parco dei Cigni, durante il Gora, ha affermato che lei è presente insieme agli organizzatori tralasciando il fatto che l’amministrazione comunale sostiene l’evento con la somma di 15mila euro derivanti da un bando regionale a cui ha partecipato e che mette a disposizione dell’evento. Questo, tanto per fare chiarezza".

Una diatriba del tutto politica che ha rischiato di politicizzare uno degli eventi più importanti di Castel del Piano. Fortunatamente il festival è fuori dalle dinamiche di campagna elettorale e il suo successo è fondamentalmente il merito di chi si è impegnato a fornire una proposta artistica, musicale e culturale originale e attrattiva. Oggi il festival ospita la Gora Color Run (alle 16), il festival musicale del colore (alle18) e il concerto dei Radioactive (alle 22).

Nicola Ciuffoletti