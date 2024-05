E’ di nuovo "Amore a prima vista!"

La carica dei 101 invade il PetStore Conad di Grosseto ed e` subito "Amore a prima vista". La nuova iniziativa lanciata dal punto vendita accende i riflettori sulla realtà dei rifugi e sui loro protagonisti, i cani in adozione, creando un’occasione di incontro con chi potrebbe diventare, per loro, famiglia. Questa mattina dalle 9,30, nel locale adiacente al PetStore Conad di Grosseto in via Castiglionese al centro commerciale MarePark, si terra` il secondo appuntamento del calendario di Amore a prima vista, dedicato a Oipa Grosseto Rifugio di Nella. Per l’intera durata dell’evento, aperto al pubblico, sarà possibile conoscere i cani ospiti del rifugio: salvati, recuperati e in attesa di un’adozione del cuore. Chiunque lo desideri potrà inoltre confrontarsi con i volontari presenti, ricevere maggiori informazioni sull’attività di Oipa Grosseto Rifugio di Nella, associazione con sede in via Cassarello a Follonica, e partecipare alla raccolta alimentare che aiuterà i cani e i gatti che vi vivono attualmente. Per chi non potrà partecipare all’appuntamento sarà comunque possibile seguire gli aggiornamenti di Oipa Grosseto Rifugio di Nella sulla pagina Facebook e contattare l’associazione per informazioni, appuntamenti e visite all’indirizzo email [email protected] o al numero di telefono di Silvana, una delle volontarie, 366 362 9708.