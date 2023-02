E’ caccia al nuovo milionario "Notizia incredibile, ma chi sarà?"

di Steven Santamaria

Una delle 90 schedine vincenti, in tutta Italia, del Superenalotto è stata giocata a Braccagni, nel Bar pizzeria "Interno 44". Il fortunato si è aggiudicato oltre 4 milioni di euro. La provincia di Grosseto non è nuova a queste vicende, infatti ci sono due precedenti di qualche anno fa: A Fonteblanda, tramite lotteria istantanea, qualcuno ha portato a casa un milione di euro. Mentre circa tre anni fa, una signora ha vinto 5 milioni di euro, grazie a un "Turista per sempre", comprato nella tabaccheria in via Liri a Grosseto. Si respira tanta curiosità fra i braccagnini, che si chiedono chi possa aver giocato quei numeri.

"Non so chi possa aver vinto – dice Marta Birigazzi –. Di sicuro è stata una bella sorpresa. Inaspettata soprattutto. Sono tanti anni che abito qui e sono una frequentatrice assidua di questo bar. Più o meno ci conosciamo tutti in paese. Essendo una realtà piccola, è normale che ci sia curiosità nel sapere chi sia il fortunato, perché è molto probabile che si conosca, ma comunque sono contenta per lui".

Anche i più anziani sono rimasti piacevolmente colpiti. "Io sono di qui – dice Gianfranco Morganti –. Ho 90 anni, conosco bene tutti. Questo è un bar molto frequentato, può aver vinto chiunque. Non è detto che sia qualcuno di Braccagni. Magari si tratta di qualcuno che si trovava nei paraggi per caso. Non lo verremo mai a sapere. Ovviamente c’è molta contentezza perché siamo un paese, quindi c’è un’altra atmosfera. In città ci sono molte più probabilità di vincere, qui no. Infatti chi se lo sarebbe mai aspettato? Fa comunque molto piacere perché riguarda Braccagni. Lo ricorderemo per sempre". Anche il titolare di uno dei negozi accanto al locale della vincita è rimasto incredulo: "Appena l’ho saputo non ci volevo credere – racconta Emiliano Aprili –. Soprattutto perché è una zona che frequento ogni giorno. Si tratta di una piccola realtà. Sono contento sia per il paese che per i ragazzi del bar. Li conosco bene e penso che siano contenti anche loro. Non so però chi possa essere il fortunato. Può essere qualcuno che vedo ogni giorno come qualcuno di passaggio. La cosa più incredibile è che si tratta di una ricevitoria dove non giocano in tanti". "Si respira un’aria strana – dice Giacaranda Perugini –. Stiamo parlando di un locale che, qui a Braccagni, è frequentato da tutti. Non dimenticheremo facilmente questa cosa. Di solito, siamo noi del paese che giochiamo in questo bar. Può essere qualcuno di noi. È come se tutti noi paesani fossimo arrivati a un centimetro dalla vittoria. Come se potesse toccare a chiunque di noi. Sono contentissima perché siamo circa un migliaio di abitanti e ci conosciamo tutti. Magari sono toccati a chi ne aveva bisogno. Si tratta anche di fortuna: il terminale del bar è stato riparato pochi giorni fa dopo essere stato un mese senza funzionare".