E al Maam si impara a incidere il bronzo

Varcare la porta di una sala e ritrovarsi immersi in una realtà molto lontana. La storia nella storia, di un oggetto e di una missione. Una bolla, dove il tempo è tornato indietro, all’epoca romana, quando i soldati dell’esercito imperiale, dopo sedici anni di servizio, ricevevano un diploma di congedo che garantiva il matrimonio, denaro e appezzamenti di terreno. Circa 50 grossetani, di cui 21 bambini, si sono ritrovati al Museo Archeologico cittadino per il laboratorio di archeologia sperimentale dedicato ad Honesta Missio: il diploma di Valerius Clemens. Alla fine della mostra, il diploma sarà inserito permanentemente al museo.

Uno scalpello alla mano e una lastra di bronzo hanno trasportato i bambini nel passato, con la gioia sul loro volto di essere i protagonisti dell’incisione, che terranno con loro per sempre. Proprio come il pretoriano Valerio Clemente, i piccoli ‘romani’, hanno inciso, prima del loro nome, l’appellativo Valerio, assunto dai soldati in base all’imperatore in carica. A strappare il biglietto di andata verso il 306 d.C, è stato l’archeologo Riccardo Chessa de ‘Gli Albori’. Sessantasei anni fa il ritrovamento. Il 6 giugno 1958, Gerardo Tei, fermò i lavori agricoli rinvenendo la lastra di bronzo a Poggio Rotigli, a Campagnatico, riconoscendo subito l’importanza dell’oggetto, consegnandolo alla sovrintendenza. Successivamente, nel 1966, a seguito dell’alluvione a Firenze, sono state perse le tracce del diploma. Solo nel 2009, grazie a Riccardo Chessa e Lorenzo Marasco, la Sovrintendenza è riuscita ad aprire il cassetto che conteneva il dittico di bronzo. È l’ultimo, di circa mille diplomi in tutto il mondo. "Era frustrante non sapere dove fosse – spiega Chessa –. E’ stato un miracolo averlo ritrovato".

Chessa all’età di dieci anni, si è imbattuto nell’Atlante Archeologico della Maremma portato dall’insegnante a scuola, dove lesse che nei pressi di casa sua fossero stati trovati resti del diploma. "Quel bambino, da quel giorno – dice – non ha mai smesso di cercarlo".

Maria Vittoria Gaviano