’Dune d’Autunno’. Altri 4 giorni pieni di ’Utopie’

Un lungo weekend di spettacolo al cinema di Alberese, da domani a domenica. La rassegna si intitola ‘Dune d’Autunno’ e conclude la programmazione di ‘Arti Paesaggi Utopie’, il progetto curato da Giorgio Zorcù per Accademia Mutamenti. Si comincia domani alle 21.15 con David Riondino in ‘Bocca baciata non perde ventura’, viaggio tra musica e parole, frutto di una lunga ricerca sul ’Decameron’ di Boccaccio. "Riondino – dice a Zorcù – offre al pubblico un modo inedito e coinvolgente di rileggere il grande autore, che si rivela ancora oggi sorprendentemente attuale, rinnovato nel canto e nella narrazione, mantenendo lo spirito brillante e l’inesauribile capacità di incantare".

Venerdì, sempre alle 21.15, omaggio a un altro grande autore, Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Si intitola ’Pasolini In Canto’ e sarà un concerto per banda popolare, cantante e attrice dedicato alle canzoni scritte dal poeta o che altri grandi musicisti gli hanno dedicato, come Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Giovanna Marini. In scena la ’Banda Improvvisa’, formazione composta dalla Filarmonica di Loro Ciuffenna e musicisti professionisti, prodotta da Materiali Sonori e diretta da Orio Odori. Alla Banda si aggiungono per questa occasione il canto straordinario di Francesca Breschi e l’interpretazione di Sara Donzelli, che riprende alcuni ‘scritti corsari’ del poeta e frammenti di racconti e poesie.

Sabato è la volta della prima nazionale di ’Loco 7 Dance Theatre Company’, otto artisti americani e colombiani per una danza di attori e marionette sul tema del fine vita, creato e diretto da Federico Restrepo e Denise Greber. La rassegna si concluderà domenica con ‘Rito’, spettacolo di danza di Virgilio Sieni con i danzatori Jari Boldrini e Maurizio Giunti e la violoncellista Naomi Berrill. "’Dune d’Autunno’ – prosegue Zorcù – segna l’inizio della residenza artistica di Accademia Mutamenti al Cinema di Alberese, che si svilupperà con diverse proposte per la valorizzazione di questo bello spazio, molto importante per il territorio".

Riccardo Bruni