Due studentesse della Pacioli alla finale dei Giochi matematici

Per loro la matematica non è un’opinione, ma una vera passione. Sono Alessia Lori e Carlotta Noemi Biagioni, studentesse della scuola media "Pacioli" di via Gorizia, che hanno conquistato la finale ai "Campionati internazionali dei giochi matematici" organizzati dal centro Pristem della Università Bocconi. Da una parte le due ragazze che hanno messo impegno e determinazione, dall’altra i docenti che hanno saputo far appassionare a una materia tanto "complessa" come la matematica. E il risultato non è mancato. Gara dopo gara, Alessia della ID e Carlotta Noemi della 2B hanno infatti raggiunto l’ultima tappa di questo avvincente percorso. "Anche quest’anno – spiegano i docenti di matematica della media Pacioli – abbiamo preso parte alla competizione e anche questo anno il nostro Istituto ha conquistato la finale. Tutti i nostri alunni hanno colto in pieno e hanno compreso che la matematica è logica, ma allo stesso tempo è anche fantasia e creatività".