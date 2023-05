Due settimane con l’arte

Si chiama "Centro Commerciarte" ed è stato presentato ieri in Comune. Il direttivo è composto dal presidente Fabrizio Bellucci, Matteo Valeri, Andrea Fanteria, Francesco Avagliano, Rachele Lampredi, Fede Scarponi, Paola Loda e Simone Filippeschi.

Ieri sono stati presentati i "Quindici giorni di arte e cultura" (dal 2 al 18 giugno) patrocinati dal Comune. L’artista Francesca De’ Medici organizza la rassegna del pittore argentino Guido Sileoni che sarà allestita nella Sala al piano terra del Frontone di Talamone. "Inoltre – spiega Matteo Valeri – 35 artisti orbetellani hanno risposto affermativamente al nostro invito di esporre in altrettante attività commerciali del paese. Sarà un modo per far rivivere Orbetello".

Un primo rilancio in grande stile dei paesi, delle loro vetrine, secondo un piano nazionale dei Ccn e di Confcommercio, dei centri storici e di attività che vanno recuperate e rilanciate per evitare il degrado e l’abbandono dei paesi.

M.C.