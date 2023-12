Due rapine nel giro di pochi giorni. Bartalini: ‘Situazione insostenibile’

Due rapine, a distanza di pochi giorni, a Castel del Piano. A farne le spese due cittadini stranieri. Il primo episodio ha avuto per protagonista, suo malgrado, un giovane afgano, residente a Castel del Piano. Il giovane, dopo essere stato avvicinato, è stato prima minacciato, poi spintonato e raggiunto agli occhi da uno spray urticante, che lo ha fatto cadere a terra. Una volta a terra il giovane è stato rapinato del suo portafoglio che conteneva poche decine di euro. I sospetti sono caduti su un giovane nord africano, forse anche lui residente a Castel del Piano. Un episodio di microcriminalità abbastanza atipico per la pacifica realtà di Castel del Piano.

Come del resto è atipico, e al tempo stesso preoccupante, quanto accaduto qualche giorno fa, sempre a Castel del Piano, a un turista sud coreano. L’uomo, in tarda serata, è stato accerchiato, è stato picchiato e poi rapinato di 400 euro e del giaccone che indossava. Il giaccone è stato poi ritrovato al Parco dei Cigni, luogo situato nella periferia del paese amiatino. Il turista ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso di Castel del Piano. Questa volta i sospetti sono ricaduti su 4 giovani nordafricani, tra cui una donna. Il sindaco Michele Bartalini, chiede più controlli affinché episodi come questi e altri eventi di microcriminalità non accadano in paese. "Sono molto dispiaciuto di quanto accaduto ai due cittadini stranieri – dice Bartalini (nella foto) –. Molti cittadini si rivolgono a me perché impauriti o perché non si sentono più sicuri. Questo sentimento di crescente insicurezza tra la popolazione non è tollerabile. So che i carabinieri sono impegnati in operazioni di controllo e stanno facendo il massimo. Auspico di tornare presto a un clima di serenità".

Nicola Ciuffoletti