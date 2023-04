Due nuovi corsi al Centro socio educativo "Il Mare" di Orbetello. Li promuove e finanzia il Rotary Club di Orbetello e della Costa d’Argento, che hanno presentato l’iniziativa al Centro di Neghelli, gestito da asl distrettuale e cooperativa Uscita di Sicurezza, insieme all’assessorato alle politiche sociali del Comune, diretto da Chiara Piccini. Li hanno presentati il presidente Massimo Ussia ed il dirigente Nunzia Costantini, presente la responsabile del centro Janet D’Arrigo ed il referente del progetto Teatro Stefano Goracci.

"Abbiamo finanziato i due corsi, che andranno a concludersi a giugno –hanno ribadito i dirigenti del Rotary – perché vanno a costituire importanti momenti di aggregazione, socializzazione ed impegno per i 16 ospiti di questa struttura dove sono ricoverati dei giovani con diverse criticità relazionali e psicomotorie. Si è verificato che, in effetti il Teatro costituisca un momento di crescita per questi giovani con forti difficoltà, anche psicologica ed intellettuale. Corso cui guarda con attenzione la cooperativa Uscita di Sicurezza, presieduta da Luca Terrosi, che a margine del secondo progetto, quello della musica, che vede coinvolte alcune delle insegnanti ed educatrici del Centro punta a costituire ad Orbetello, oppure a Grosseto una radio, che dia voce ed ascolto a queste realtà, che costituiscono una importante risorsa socio sanitaria per il nostro comprensorio. Il Rotary ha programmato tutta una serie di iniziative sociali ed ambientali, dedicate ai ragazzi delle case famiglia, come il Bosco di Neghelli, sul lungo laguna di ponente per dare spazi, ma anche momenti di impegno e di condivisione comune su terapie occupazionali e sociali. I risultati ottenuti sino ad oggi sono stati molto positivi ed hanno dato importanti riscontri culturali, ma soprattutto relazionali fra questi giovani con diverse disabilità".

La collaborazione con il Centro Il Mare, ospitato in una moderna struttura fatta realizzare dal Comune di Orbetello con fondi del Ministero sarà programmata e riproposta anche nel periodo estivo ed autunnale, essendo il Centro "Il Mare" sempre aperto. Rimane nel cassetto, in attesa di sviluppi e progetti la possibilità di poter realizzare all’interno del Centro una casa famiglia dove ospitare alcuni ragazzi 24 ore su 24.

Michele Casalini