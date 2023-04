Due nuovi autovelox sulla strada dell’Origlio

Sono terminate le operazioni di installazione delle due postazioni fisse per l’autovelox sulla strada dell’Origlio, nel comune di Capalbio. "La nostra amministrazione – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e il vicesindaco di Capalbio Giuseppe Ranieri – crede fortemente nell’accrescimento della sicurezza sulle strade, come dimostrano i tanti interventi che sono stati fatti per manutenere e modernizzare le vie di comunicazione del territorio. La decisione di installare le due postazioni, inoltre, nasce dalla richiesta proveniente dai cittadini che in più occasioni hanno denunciato episodi in cui le autovetture procedevano a una velocità ben oltre il limite consentito di cinquanta chilometri orari. Ci teniamo, infine – chiudono il sindaco Chelini e il vice Ranieri – a ringraziare le autorità per aver concesso l’autorizzazione all’installazione delle due postazioni fisse, riconoscendo l’incidentalità in cui versa la via e il bisogno di intervenire per ridurre comportamenti pericolosi".