Due mesi senza telefono. Indennizzo di mille euro

La riapertura dello sportello Confconsumatori di Grosseto dopo la pausa natalizia ha fatto registrare il primo esito positivo di una conciliazione a favore di un cittadino grossetano. L’utente si era rivolto alla Confconsumatori in seguito ai disservizi che era costretto a subire dopo aver cambiato gestore telefonico, anche al fine di attivare la fibra: pur avendo ottenuto la connessione veloce alla rete, infatti, era rimasto sprovvisto della linea voce. Una situazione che si protraeva ormai da lungo tempo. Per due mesi la sua linea telefonica con il nuovo gestore è rimasta non funzionante. La situazione si è risolta positivamente: il servizio telefonico è stato riattivato e dopo il rimbalzo di responsabilità tra le due compagnie (il vecchio e il nuovo gestore), l’utente grossetano ha proposto il ricorso a ConciliaWeb. Le due società coinvolte hanno riconosciuto all’utente un indennizzo complessivo di oltre mille euro per il periodo in cui l’utente è rimasto senza linea telefonica.