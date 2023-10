Due incontri per parlare di storia e libri

Oggi a Manciano sono in programma due appuntamenti. Il primo, alle 15.30 è con la rassegna di storia, archeologia e arte Le Voci della Storia dal titolo "Sepolcri. Arte e Storia tra le ultime dimore dei mancianesi". L’appuntamento è all’ingresso del cimitero comunale (via Martiri della Libertà 7), da qui inizierà una visita a cura di Massimo Cardosa, direttore del Museo Diffuso della Comunità Mancianese, sulle tracce di personaggi protagonisti della storia di Manciano e di opere d’arte sconosciute eo dimenticate. Il secondo appuntamento è alle 17.30, nei locali storici delle Stanze con La rassegna "I libri nelle Stanze".Alessandra Jatta presenterà il suo libro "Foglie sparse" (Voland Edizioni, 2022). Interverranno il sindaco Mirco Morini (nella foto), l’assessore all’istruzione Daniela Vignali, lo scrittore Carlo Legaluppi e la bibliotecaria Francesca Lotti. Con la partecipazione dell’editrice Daniela Di Sora. La rivoluzione d’ottobre raccontata attraverso gli occhi increduli di una nobile moscovita che vede crollare in un istante tutto il suo mondo e la sua determinazione nel cercare di salvare, nel disastro, almeno la famiglia e la dignità. L’autrice ci fa rivivere in una prospettiva inusuale alcuni drammatici momenti della storia russa del secolo scorso, mostrando senza veli i pensieri e le preoccupazioni di un’intera classe sociale nel momento del suo declino. Una storia vera, in cui l’utilizzo di foto, diari e documenti degli antenati diretti di Alessandra Jatta offre un valore aggiunto a una narrazione che lascia con il fiato sospeso.